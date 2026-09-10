De wereldberoemde revenge dress van de in 1997 overleden prinses Diana wordt in december opnieuw geveild. Dat heeft veilinghuis Sotheby's donderdag bekendgemaakt. Het zwarte ontwerp van Christina Stambolian wordt geschat op een waarde van 110.000 tot 220.000 pond, omgerekend zo'n 130.000 tot 250.000 euro.

De jurk staat wereldwijd bekend als de revenge dress (wraakjurk). Prinses Diana droeg de laag uitgesneden japon op de avond van 29 juni 1994 toen ze een openbaar evenement bezocht. Op hetzelfde moment was haar man, de toenmalige prins Charles, te zien in een televisie-interview waarin hij zijn overspel met Camilla Parker Bowles toegaf.

Voor de veiling wordt de jurk van 18 tot en met 24 september tentoongesteld in Londen. Daarna is het kledingstuk nog te zien op exposities in Hongkong en Genève. De veiling vindt uiteindelijk plaats op 9 december in New York.

De jurk van de Britse prinses is al bijna dertig jaar niet meer in het openbaar te zien geweest. In 1997 veilde Diana het exemplaar samen met tientallen andere jurken om geld in te zamelen voor goede doelen omtrent kanker en aids. De originele catalogus van de veiling, gesigneerd door de prinses, zal samen met de jurk worden geveild.