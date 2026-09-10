PEC: geen extra maatregelen om Feyenoord-fans te weren op tribune

ZWOLLE (ANP) - PEC Zwolle neemt geen extra maatregelen om Feyenoord-supporters te weren in de thuisvakken in de Eredivisiewedstrijd tussen beide clubs van zondag. Dat zei een woordvoerder van PEC donderdag tegen het ANP. Feyenoord besloot na het vuurwerkgeweld in de uitwedstrijd tegen SC Cambuur in augustus geen uitsupporters mee te nemen naar de wedstrijden tegen NEC en PEC.

PEC laat weten dat er geen vrije verkoop is geweest voor de thuiswedstrijd tegen Feyenoord. Alleen seizoenskaarthouders en clubkaarthouders kwamen in aanmerking voor tickets. Seizoenskaarthouders mochten extra kaarten kopen, maar hen is gevraagd dat alleen te doen voor PEC-supporters, zoals gebruikelijk is bij wedstrijden tegen topclubs.

Woensdag speelde Feyenoord in de Champions League uit tegen FC Barcelona. Daar wisten Feyenoord-supporters, ondanks extra maatregelen, plaats te nemen in de thuisvakken.