Sarina Wiegman over ontmoeting met William: het was een sprookje

Sarina Wiegman was "overwhelmed" door de ontmoeting met prins William, die haar dinsdag een zeldzame koninklijke onderscheiding overhandigde. "Het was een soort sprookje", zei de Nederlandse voetbalcoach woensdag in De 538 Middagshow op Radio 538. Wiegman werd benoemd tot Honorary Dame Commander of the Most Excellent Order of the British Empire. Het komt niet vaak voor dat niet-Britten worden geridderd.

Wiegman krijgt haar lintje voor haar uitzonderlijke bijdrage aan het Britse voetbal. De Nederlandse voetbalcoach werd met het Engelse vrouwenteam tweemaal Europees kampioen, in 2022 en 2025, en bereikte de finale van het wereldkampioenschap in 2023.

Prins William ontving Wiegman dinsdag op Windsor Castle. "Hij is niet zo formeel", zei Wiegman op Radio 538. "Je moet wel Sir zeggen en 'His Royal Highness' en je kan een kleine buiging maken. Maar wij hebben gewoon de hand geschud."

De voetbalcoach zegt dat de zoon van koning Charles ervoor zorgt dat "je je snel op je gemak voelt." Wiegman noemt het "een superkwaliteit dat hij gelijk een praatje maakte en het ijs breekt. Dan sta je gezellig een praatje te maken, en hij maakte kennis met mijn familie."

Het Nederlandse sporticoon kreeg "een heel groot medaille-achtig iets en een oorkonde. Daarvoor gaan we thuis een heel mooi plekje zoeken."