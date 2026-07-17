Sofía en Leonor in gesprek met jongeren met een beperking

De Spaanse prinsessen Leonor en Sofía hebben vrijdag samen een werkbezoek gebracht in Madrid. De zussen ontmoetten een groepje jongeren met een beperking, met wie ze spraken over hun dagelijks leven.

De ontmoeting vond plaats in het Residencia de Estudiantes. Sofía en Leonor hoorden tijdens het gesprek uit eerste hand over de moeilijkheden die de vier jongeren met hun beperking ervaren in het dagelijks leven. Twee van de jongeren met wie de prinsessen spraken, hadden deelgenomen aan een initiatief voor inclusiviteit dat de naam van koningin Letizia draagt.

Sofía en Leonor waren eerder vrijdag nog samen met hun ouders op pad. Op het Zarzuelapaleis in Madrid vonden een aantal audiënties plaats. Komend weekend reist het gezin naar de Verenigde Staten voor de WK-finale tussen Spanje en Argentinië.