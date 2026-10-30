Sonja bezoekt Noorse school op tweede dag in Spanje

Koningin Sonja heeft op de tweede dag van haar bezoek aan Spanje een Noorse school in Benalmádena bezocht. Op beelden is te zien hoe de moeder van koning Haakon bij de ingang werd begroet door kinderen die haar bloemen aanboden.

Tijdens een rondleiding door de school ontmoette Sonja leerlingen en docenten. Op foto's is te zien hoe de koningin aansloot bij onder meer een muziek- en handvaardigheidsles. Ze werd daarbij vergezeld door Lubna Jaffery, de Noorse minister van Cultuur. De school, gelegen aan de Costa del Sol, is een Noorse internationale school voor kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar.

Sonja was donderdag in de Spaanse stad Málaga, waar ze een tentoonstelling met werken van de Noorse schilder Edvard Munch en de Spaanse kunstenaar Pablo Picasso opende. Het evenement werd versoberd vanwege de dodelijke treinramp, die eerder deze week plaatsvond. In een toespraak zei de koningin mee te leven met iedereen die door het ongeluk getroffen is.