Pepi hervat training bij PSV, nog onzeker voor duel met Willem II

EINDHOVEN (ANP) - Ricardo Pepi traint weer mee met de selectie van PSV. Dat vertelde trainer Peter Bosz tijdens een persconferentie in aanloop naar het Eredivisieduel met Willem II. De 23-jarige spits is op de weg terug van een blessure. De training later op vrijdag moet uitwijzen of hij zaterdag tegen de hekkensluiter zijn rentree kan maken.

Pepi raakte eind september tijdens de competitiewedstrijd tegen FC Twente geblesseerd en kwam sindsdien niet meer in actie. "Hij traint weer mee en houdt niet in. Of hij kan meedoen moeten we zien. We gaan zo trainen", zei Bosz daarover.

De coach van de Eindhovenaren zag eerder deze week zomeraanwinst Sami Ouaissa afhaken met een nieuwe blessure. De 22-jarige aanvaller kwam over van NEC terwijl hij kampte met een kwetsuur en speelde nog niet voor zijn nieuwe club. "Hij heeft last van een nieuwe blessure. Die is zodanig dat we hem de komende maanden kwijt zijn. Dit is overmacht en vooral voor hem een enorme klap."

De aftrap van het duel tussen PSV en Willem II in het Philips Stadion is zaterdagavond om 18.45 uur.