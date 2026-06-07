Sophie, de hertogin van Edinburgh, heeft onder toeziend oog van haar man prins Edward tijdens de Royal Windsor Flower Show de zogenoemde Plants with Purpose Garden geopend. Deze tuin moet mensen volgens het hof beter doen nadenken over hoe voedsel wordt verbouwd. De tuin is mede ontworpen door Sophie.

Voorafgaand aan de Flower Show hielp Sophie met een aantal vrijwilligers mee om de tuin klaar te maken. Op beelden die Buckingham Palace zondagavond deelt, is onder meer te zien hoe de schoonzus van koning Charles met tuinhandschoenen aan een plantje verpot.

"De tuin laat zien hoe belangrijk een gezonde bodem is, hoe je planten kunt aanleggen voor bestuivers en hoe je mensen kunt stimuleren om bewuster na te denken over hoe voedsel wordt verbouwd", schrijft het paleis bij de beelden. Sophie opende de tuin in Windsor Great Park zelf door met een schaar een gouden lint door te knippen.