Feyenoord ontslaat trainer Van Persie na ruim een jaar

ROTTERDAM (ANP) - Feyenoord heeft trainer Robin van Persie per direct ontslagen. Dat bevestigt de Rotterdamse voetbalclub, nadat eerder meerdere media daar zondag al over hadden bericht. Van Persie was sinds eind februari vorig jaar hoofdcoach van Feyenoord, dat hem tussentijds weghaalde bij sc Heerenveen om de ontslagen Brian Priske op te volgen.

Het ontslag volgt kort na de aanstelling van algemeen directeur Robert Eenhoorn en technisch directeur Dévy Rigaux. Zij vertelden afgelopen maandag tijdens een persconferentie in De Kuip later te beslissen over de toekomst van Van Persie, die na een goede seizoensstart ver terugviel met Feyenoord en zich met de Rotterdammers ternauwernood als nummer 2 van de Eredivisie voor de Champions League wist te plaatsen.

"Feyenoord zal het seizoen 2026/2027 beginnen met een nieuwe hoofdtrainer", is de korte reactie die de club postte op X. "De club wil Robin van Persie bedanken voor alles wat hij heeft gegeven tijdens zijn periode als hoofdtrainer."

De positie van Van Persie stond al enige tijd onder druk. De oud-international zei eind december het vertrouwen te voelen van de directie en Dennis te Kloese, algemeen en technisch directeur, vertelde in januari tijdens de nieuwjaarsreceptie vertrouwen te houden in een ommekeer onder leiding van Van Persie. De resultaten bleven matig, waarna werd besloten om Dick Advocaat de rest van het seizoen aan te stellen als adviseur van Van Persie.