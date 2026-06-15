Spaans koningspaar wenst nationaal voetbalelftal succes op WK

Koning Felipe en koningin Letizia hebben het nationale voetbalteam van Spanje succes gewenst op het WK. "Mogen de hoop, de inzet en het talent die jullie tot hier hebben gebracht, jullie bij elke stap begeleiden", aldus het Spaanse hof op Instagram.

"Vandaag begint de weg naar een droom die miljoenen Spanjaarden verenigt", schrijft het paleis maandag bij een foto van het voetbalelftal. "We wensen jullie veel succes op dit WK. Kom op!"

Spanje speelt deze maandag in Atlanta de eerste groepswedstrijd tegen Kaapverdië. Later speelt het land tegen Uruguay en Saudi-Arabië.