Spaanse koning betreurt 'verschrikkelijk' treinongeluk in Urda

De Spaanse koning Felipe betreurt het "verschrikkelijke ongeluk" met twee treinen woensdag in Urda. In gesprek met de media sprak de koning onder meer van een "zware en moeilijke tijd".

De koning stond de media te woord tijdens een bezoek aan een militaire basis in Valencia. Volgens Felipe is dat bezoek ingekort. Ook zei hij dat hij al contact heeft gehad met regiopresident van Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page. Felipe zei ook voorbereidingen te treffen om snel terug te keren zodat hij de hulpverlening kan volgen en meer te weten kan komen over wat er precies is gebeurd.

Volgens het regiobestuur is het dodental na het treinongeluk inmiddels opgelopen tot 64. Bij het ongeluk reed een AVE-hogesnelheidstrein met 397 passagiers aan boord in op een stilstaande trein van exploitant Iryo, met 147 mensen aan boord.

Het Spaanse hof deelde eerder via sociale media al een boodschap waarin steun werd betuigd aan de slachtoffers van het ongeval.