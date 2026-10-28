Lebreton verlengt contract met NEC tot medio 2030

NIJMEGEN (ANP) - De Franse voetballer Noé Lebreton heeft zijn contract bij NEC tot de zomer van 2030 verlengd. Dat zijn de 22-jarige middenvelder en de club uit Nijmegen overeengekomen.

Lebreton kwam in de zomer van 2025 over van SM Caen. Hij doorliep de jeugdopleiding van de Franse club, waar hij in 2022 zijn profdebuut maakte. Sinds zijn komst naar Nijmegen speelde Lebreton 44 officiële wedstrijden voor NEC. Hij speelt ook voor Jong Frankrijk.

Technisch directeur Carlos Aalbers van NEC is ingenomen met de contractverlenging. "Noé heeft zich sinds zijn komst naar NEC uitstekend ontwikkeld. Hij combineert atletisch vermogen met een enorme werkethiek. Daarnaast zien we dat hij zich steeds nadrukkelijker manifesteert binnen de groep. Dat leiderschap ontwikkelt zich op een natuurlijke manier, vanuit zijn persoonlijkheid en de stappen die hij als speler zet", stelt Aalbers.