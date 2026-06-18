Spaanse koning Felipe gaat op bezoek bij Mexicaanse president

De Spaanse koning Felipe heeft een ontmoeting met de Mexicaanse president Claudia Sheinbaum op de planning staan. Dat maakt het Spaanse koningshuis donderdag bekend. Sheinbaum ontvangt Felipe op 25 juni.

De koning zou al naar Mexico gaan voor het WK-duel tussen Spanje en Uruguay in het Mexicaanse Guadalajara. Felipe maakt een tussenstop in Mexico-Stad om "de uitnodiging van president Sheinbaum te aanvaarden en een bilaterale ontmoeting te hebben in het Nationaal Paleis", aldus het paleis in een verklaring.

De ontmoeting wordt gezien als een nieuw teken van de verbeterde relatie tussen Mexico en Spanje. De betrekkingen tussen de twee landen waren sinds 2019 gespannen. Mexico eiste toen excuses van het Spaanse koningshuis voor de misstanden tijdens de verovering en kolonisatie van Amerika in de 16e eeuw, maar daar gingen de Spanjaarden niet op in. De spanningen zijn afgenomen sinds de koning in maart erkende dat er "veel misbruik" had plaatsgevonden tijdens de verovering van Amerika.