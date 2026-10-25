'Spontaan bezoek' Máxima en Alexia bij 538 Dance Department

Koningin Máxima en prinses Alexia hebben zaterdag niet alleen een ADE-feest in Zaandam bezocht, maar zijn daarna ook naar de Johan Cruijff ArenA gegaan. Daar zochten ze onder meer Armin van Buuren op tijdens een speciale uitzending van 538 Dance Department.

Een woordvoerder van Talpa laat weten dat het om "een spontaan bezoek" ging. De koningin en de prinses kwamen niet in de uitzending, maar op beelden is te zien dat ze in de studio staan en Van Buuren allebei vriendelijk begroeten.

De dj maakte een live-uitzending vanuit het stadion in Amsterdam, waar AMF werd gevierd, met 40.000 bezoekers het grootste evenement van ADE. Eerder zaterdag doken er al beelden van een dansende Máxima en Alexia op vanaf een feest in Zaandam.

Van Buuren had overigens meer bekende gasten in zijn show op Radio 538. Onder anderen Afrojack en Douwe Bob schoven aan.