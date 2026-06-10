De Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier heeft de populariteit van koning Willem-Alexander en koningin Máxima in zijn land benadrukt. Steinmeier, die deze week in Nederland is voor een staatsbezoek, noemde het koningspaar onder meer "bruggenbouwers" tussen beide landen. "Het is immers geen toeval dat de harten van de mensen in Duitsland naar u uitgaan", zei hij woensdag.

De bondspresident heeft naar eigen zeggen "keer op keer ervaren" hoe geliefd de koning en koningin in het buurland zijn. Hij complimenteerde het paar woensdagavond tijdens de contraprestatie, die in de residentie van de Duitse ambassadeur in Den Haag plaatsvond. Steinmeier en zijn vrouw Elke Büdenbender boden hun gastheer en gastvrouw daar een muzikaal optreden aan.

Verder zei de bondspresident dankbaar te zijn "dat onze beide landen vandaag de dag zo nauw en vriendschappelijk met elkaar verbonden zijn, ondanks het donkerste hoofdstuk in onze geschiedenis". Ook bedankte hij Willem-Alexander en Máxima persoonlijk voor hun "overweldigende gastvrijheid" en de "zo openhartige ontvangst tijdens dit staatsbezoek". "Wij zijn hier te gast bij zeer goede vrienden, en dat is in uitdagende tijden als deze een heel bijzonder geschenk", aldus Steinmeier.

Het staatsbezoek van de Duitse bondspresident begon dinsdagochtend in Amsterdam en duurt tot en met donderdag. Op de laatste dag staat onder meer een bezoek aan de ASML-campus in Veldhoven op het programma. Willem-Alexander vergezelt het bondspresidentieel paar tijdens de slotdag.