Streep door Noorse versie van The Crown

Een geplande televisieserie over de Noorse koning Haakon en koningin Maud, de overgrootouders van de huidige koning Haakon, gaat niet door. Productiebedrijf Nordisk Film heeft niet genoeg geldschieters kunnen vinden, schrijft de Noorse krant Nettavisen.

De plannen voor de serie Vintertronen stammen al uit 2019. Het project werd toen omschreven als een Noors antwoord op de Britse serie The Crown en moest in 2022 klaar zijn. Het budget was vastgesteld op 100 miljoen kroon (9,2 miljoen euro). Omdat er geen partners zijn gevonden, is besloten om niet verder te gaan met de ontwikkeling van de serie.

De reeks zou gaan over koning Haakon VII, die regeerde van 1905 tot 1957. De boeken van schrijver Tor Bomann-Larsen zouden de basis vormen voor de serie.

Vorig jaar verscheen wel een serie over het liefdesverhaal van de recent overleden koning Harald en zijn vrouw koningin Sonja. Zij moesten negen jaar wachten voordat ze toestemming kregen om te trouwen.