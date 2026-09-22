Duitse voetbalbond: voorstel Infantino doorzichtige manoeuvre

FRANKFURT AM MAIN (ANP/DPA) - Voorzitter Bernd Neuendorf van de Duitse voetbalbond (DFB) heeft het hervormingsvoorstel van FIFA-baas Gianni Infantino een "doorzichtige manoeuvre" genoemd. Volgens Neuendorf wil Infantino zo zijn herverkiezing veiligstellen, zei hij in reactie op een vraag van het Duitse persbureau dpa.

Infantino schreef maandag in een brief aan de 211 aangesloten nationale bonden onder meer dat hij wil overleggen met de overkoepelende confederaties en bonden over hervormingen van de FIFA. Hij stelde in de brief ook voor om een extern onderzoek te doen naar de manier waarop de mondiale voetbalbond belangrijke beslissingen neemt.

"In principe lijkt de FIFA nu ook te hebben ingezien dat veranderingen noodzakelijk zijn", reageerde Neuendorf. "Gianni Infantino is echter absoluut niet de juiste persoon om een ​​hervormingsproces te leiden. Hij heeft al zijn geloofwaardigheid verspeeld."

De KNVB heeft nog niet gereageerd op vragen van het ANP over de brief van Infantino.