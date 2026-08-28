Thaise koning 'diep bedroefd' door overlijden koning Harald

De Thaise koning Vajiralongkorn heeft met verdriet kennisgenomen van het overlijden van de Noorse koning Harald. Via een bericht op sociale media deelt hij zijn condoleances met het Noorse koningshuis.

"We zijn diep bedroefd door het overlijden van koning Harald van Noorwegen", schrijft het hof namens Vajiralongkorn. "Wij willen onze oprechte sympathie en deelneming betuigen aan Uwe Majesteit, de leden van de rouwende koninklijke familie en het Noorse volk naar aanleiding van dit grote verlies."

Koning Harald overleed vrijdagochtend in het ziekenhuis in Oslo. Hij was 89 jaar.