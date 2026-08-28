Groothertog Guillaume bedroefd om overlijden koning Harald

De Luxemburgse groothertog Guillaume en groothertogin Stéphanie zijn "diep bedroefd" door het overlijden van de Noorse koning Harald. Guillaume heeft zijn medeleven betuigd aan kroonprins Haakon en koningin Sonja, meldt het Luxemburgse hof op Instagram.

"Zijn leeftijd en de grote verantwoordelijkheid die hij tijdens zijn 35-jarige koningschap heeft gedragen, leken geen invloed te hebben gehad op zijn buitengewone kracht, wilskracht en doorzettingsvermogen, die hem zijn hele leven lang hebben vergezeld", schrijft de groothertog bij onder meer een zwart-witfoto van Harald.

Ook staat Guillaume stil bij de sportieve prestaties van de Noorse koning, die aan drie Olympische Spelen deelnam als zeiler en op 85-jarige leeftijd nog aan een internationale regatta meedeed. Guillaume prijst daarnaast Haralds inzet voor vrede en internationale samenwerking. "Tot zijn laatste dag bleef hij trouw aan zijn motto: Alles voor Noorwegen", aldus de groothertog.

Namens het Luxemburgse volk, zijn vrouw Stéphanie en voormalig groothertog Henri en groothertogin Maria Teresa spreekt hij zijn medeleven uit met de Noorse koninklijke familie en alle Noren.