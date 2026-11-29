Harry heeft naar verluidt een geheime ontmoeting gehad met zijn vader, koning Charles. Dat schrijven Britse media op basis van The Sun. Charles zou zijn zoon vorige maand hebben uitgenodigd op het koninklijke landgoed Balmoral in Schotland.

Het zou de eerste keer zijn dat de twee elkaar hebben gezien sinds de terugkeer van Harry en zijn gezin naar het Verenigd Koninkrijk. Volgens The Sun ging Harry op 17 oktober naar Balmoral, toen Charles daar alleen was. Over de inhoud van het gesprek is niks bekend. Wel zei een insider tegen het Britse blad dat er "een wens is om de goede relatie te behouden". Zijn vrouw Meghan en de kinderen waren niet bij de ontmoeting.

Naar verluidt is het pas de vierde keer dat vader en zoon samenkwamen sinds de kroning van Charles drieënhalf jaar geleden. In juli ging het gezin van prins Harry voor het eerst in jaren langs bij Charles. Deze ontmoeting werd wel officieel aangekondigd door Buckingham Palace.

In augustus keerde het gezin definitief terug naar het Verenigd Koninkrijk. Daarvoor woonde ze zes jaar in de Verenigde Staten, nadat zij hun taken als werkende leden van het Britse koningshuis hadden neergelegd.