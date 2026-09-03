Het Noorse ministerie van Justitie en Veiligheid voert vanaf vrijdag tijdelijke grenscontroles uit vanwege de uitvaart van koning Harald. De grenscontroles gelden op advies van de politie tot 14 september. De op vrijdag overleden Noorse koning wordt woensdag 9 september begraven.

"Het doel is om te voorkomen dat personen of groepen die het evenement willen verstoren, Noorwegen binnenreizen", laat de politie weten aan de Noorse media. Noorwegen is onderdeel van de Schengenzone. In uitzonderlijke gevallen en voor een beperkte periode kan de controle van alle of een deel van de binnengrenzen opnieuw worden ingesteld.

"De maatregel zal het gewone reisverkeer in deze periode nauwelijks raken en geen vertragingen veroorzaken bij de grens", verzekert de Noorse politiechef.