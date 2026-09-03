BRUSSEL (ANP) - Femke Broeders-Bol heeft extra vertrouwen gekregen van haar laatste race op de 800 meter bij de Diamond League in Zürich. De 26-jarige atlete rende een groot deel van die race aan de leiding en eindigde in een nieuw Nederlands record. Broeders-Bol moest wel Europees kampioene Audrey Werro voor zich dulden, maar liep met de tweede tijd van 1.54,71 0,7 seconde van haar eigen beste toptijd af.

"Wat ik van die race heb overgehouden, is dat het me meer vertrouwen heeft gegeven dat ik het ook vanaf de kop kan doen", zei Broeders-Bol op de persconferentie voorafgaand aan de Memorial Van Damme van vrijdag en zaterdag in Brussel. "Ik wilde dat proberen, omdat ik me goed voelde en verschillende manieren hoe de 800 meter te lopen wilde ervaren. Het maakt me iets relaxter dat ik nu weet dat waar ik ook eindig in de groep na 200 meter, het goedkomt."

Broeders-Bol wilde nog niet vertellen wat haar raceplan wordt zaterdag in de laatste Diamond League-wedstrijd in Brussel. Ze gaf toe dat ze van haar eerste seizoen op de 800 meter heeft geleerd dat ze de neiging heeft zichzelf iets te onderschatten. "Ik was een beetje bang voor de 800 meter. Mijn coach zei ook dat ik te veel respect voor de 800 meter en mijn opponenten had. Ik keek te veel naar tijden en heb geleerd meer op het proces en mezelf te vertrouwen."

De atlete zei ook dat ze niet van zichzelf verwacht had dat ze zich begrensde. "Normaal ben ik best onbevreesd op de baan, maar dat was ook omdat ik in mijn comfortzone zat. Nu ik daar niet meer in zit, is het zwaarder." Tegelijkertijd zei Broeders-Bol dat het lopen van de 800 meter voor veel plezier zorgt. "Dat is een van de redenen dat ik ben overgestapt. Ik houd ervan om te racen. Het is onvoorspelbaar en meer een wedstrijd tegen elkaar tot aan de streep."