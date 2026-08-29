Tv-bazen denken dat Meghan niet terugkeert voor acteercarrière

De terugkeer van prins Harry en zijn vrouw Meghan naar het Verenigd Koninkrijk heeft hoogstwaarschijnlijk niets te maken met een mogelijke hervatting van de acteercarrière van de hertogin van Sussex. Tv-bazen zeggen tegen Sky News dat "de kans nihil" is dat dat de reden zou zijn. De ondervraagden, die anoniem wilden blijven, merken op dat het casten van Meghan weliswaar de nodige aandacht kan trekken, maar ook heel risicovol is.

Harry en Meghan arriveerden deze week in het VK, slechts enkele dagen nadat bekend werd dat ze met hun gezin terugkeren. Het koppel legde in 2020 zijn koninklijke taken neer en vertrok via Canada naar Californië.

De aankondiging leidde tot wilde speculaties, mede omdat Meghan in gesprek zou zijn geweest voor een rol in het derde seizoen van The Gentlemen op Netflix. Maar daarvoor verhuis je niet je hele gezin, zegt een producent die met Netflix heeft gewerkt. "Ik denk dat ze hebben gezegd: 'We hebben een rol voor twee afleveringen, laten we daar eens naar kijken' - om vervolgens te bedenken: 'Draai dat maar gauw terug, de publiciteit is verschrikkelijk'."

Suits

De ingewijden zijn het erover eens dat de hertogin voor "publiciteit" en "hogere kijkcijfers" kan zorgen. Maar haar casten brengt ook de nodige problemen met zich mee. "Je hebt acteurs nodig die opgaan in hun rol en geloofwaardig zijn. Hoe negeer je het feit dat ze een hertogin is?", zegt een van hen. Ook zou er beveiliging nodig zijn.

Meghan beëindigde haar acteercarrière in 2018 toen ze met prins Harry trouwde. Ze verwierf internationale bekendheid met haar rol als Rachel in de serie Suits, waarin ze zeven seizoenen te zien was.