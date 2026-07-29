Uitgever wil miljoenen van prins Harry en anderen na privacyzaak

Associated Newspapers Limited (ANL), de uitgever van de Daily Mail, wil miljoenen zien van prins Harry en andere Britse prominenten die eerder deze maand een rechtszaak tegen de uitgever verloren. Volgens Britse media heeft de uitgever een tussentijdse betaling van 10 miljoen pond (bijna 11,7 miljoen euro) geëist van de hertog van Sussex en de andere eisers.

De advocaat van ANL, Antony White, betoogde tijdens een hoorzitting woensdag dat de verliezende partij de proceskosten moet dekken. Associated zou zo'n 34 miljoen pond aan kosten hebben gemaakt. Advocaten voor de eisers zeiden in processtukken dat een tussentijdse betaling van 8 miljoen pond is aangeboden, en dat de eisers verzekerd waren tot een bedrag van 16 miljoen pond.

Harry en de anderen stelden in hun zaak dat journalisten van de uitgever hun privacy hadden geschonden door onder meer telefoongesprekken af te luisteren. Het gerechtshof wees echter al hun vorderingen af. Volgens de rechter hadden de eisers hun beschuldigingen niet genoeg bewezen. Behalve Harry hoorden ook onder anderen Elton John, Liz Hurley en Sadie Frost tot de eisers.