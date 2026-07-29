PSV neemt na jaar alweer afscheid van aanvaller Boadu

EINDHOVEN (ANP) - PSV neemt na een klein jaar afscheid van aanvaller Myron Boadu. Dat meldt de landskampioen op de clubwebsite.

De Eindhovenaren namen de 25-jarige Boadu eind augustus over van AS Monaco. De voormalig speler van onder meer AZ ondertekende een contract voor één seizoen, met een optie voor nog een jaar. Van die optie maakt PSV geen gebruik.

Boadu, die afgelopen seizoen geregeld geblesseerd was, kwam zeventien keer in actie voor PSV en maakte drie doelpunten. "Ik vond het een eer om voor PSV te mogen spelen. Ik wil iedereen binnen de club bedanken voor alle steun", aldus de éénvoudig international.