Prins Edward was dinsdag uitgenodigd voor een kerstfeest met Britse veteranen. Een van de veteranen gaf de hertog van Edinburgh een hoogstpersoonlijk optreden met zijn mondharmonica. De veteraan George Durrant had het instrument bij zich gedurende zijn tijd tijdens de oorlog in Birma (Myanmar).

Het jaarlijkse kerstfeest wordt georganiseerd door The Not Forgotten Association. De organisatie steunt veteranen en militairen die kampen met letsel, ziekte en eenzaamheid. "Zijne Koninklijke Hoogheid sprak met begunstigden en supporters van de organisatie", laat het Britse hof weten op Instagram. Ook is op foto's te zien dat er voor hem gezongen werd door een koor.

De hertog gaat regelmatig het gesprek aan met veteranen. Eerder dit jaar was hij bij veteranen die deelnemen aan het Chelsea Pensioner Veterans Outreach Programme, ook bedoeld om eenzaamheid onder veteranen tegen te gaan.