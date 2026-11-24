ISTANBUL (ANP) - Aston Villa heeft zijn tweede wedstrijd op rij in de Champions League verloren. Na de nederlaag bij FC Barcelona (3-0) ging de ploeg van Oranje-international Ian Maatsen met 1-0 onderuit bij Galatasaray.

Villa, de nummer 6 na vier speelronden, heeft 9 punten na vijf wedstrijden. Met de zege komt Galatasaray ook op 9 punten.

Invaller Deniz Gül tekende in Istanbul een kwartier voor tijd voor het doelpunt van de koploper van Turkije. De aanvaller kopte na een scrimmage bij een corner raak via een verdediger. Hij kreeg bij de actie een schoen in het gezicht, maar kon de wedstrijd voortzetten.

Maatsen

Maatsen speelde de hele wedstrijd bij Villa. Zijn ploeggenoten Marco Bizot en Lamare Bogarde bleven op de bank.

Het Noorse FK Bodø/Glimt won met 1-0 van LASK uit Oostenrijk, na een doelpunt van Andreas Helmersen in de blessuretijd.