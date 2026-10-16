LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Victoria wandelt door Zweeds werelderfgoed Höga Kusten

16 okt , 14:44Koningshuis
anp161026132 1
Voeg toe als voorkeursbron op Google
De Zweedse kroonprinses Victoria heeft een wandeling gemaakt door het werelderfgoed Höga Kusten, een uniek natuurgebied in het noordoosten van Zweden. Het gebied staat sinds 2000 op de UNESCO-Werelderfgoedlijst.
Op de beelden, gedeeld door het Zweedse hof, is te zien hoe Victoria poseert tussen de rotsen en langs de kust wandelt. Ook drinkt ze een kop thee in de natuur en bezoekt ze het openluchtmuseum Murberget.
Volgens het hof leerde Victoria meer over de geschiedenis van het gebied en van het museum. Ook ging ze met een stoeltjeslift naar de top van Skuleberget.
loading

Loading