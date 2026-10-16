Victoria wandelt door Zweeds werelderfgoed Höga Kusten

De Zweedse kroonprinses Victoria heeft een wandeling gemaakt door het werelderfgoed Höga Kusten, een uniek natuurgebied in het noordoosten van Zweden. Het gebied staat sinds 2000 op de UNESCO-Werelderfgoedlijst.

Op de beelden, gedeeld door het Zweedse hof, is te zien hoe Victoria poseert tussen de rotsen en langs de kust wandelt. Ook drinkt ze een kop thee in de natuur en bezoekt ze het openluchtmuseum Murberget.

Volgens het hof leerde Victoria meer over de geschiedenis van het gebied en van het museum. Ook ging ze met een stoeltjeslift naar de top van Skuleberget.