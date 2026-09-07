De rechtbank in Oslo heeft het voorarrest van Marius Borg Høiby met vier weken verlengd. Dat melden Noorse media maandag. De 29-jarige zoon van de Noorse koningin Mette-Marit blijft daardoor tot in ieder geval 5 oktober onder elektronisch toezicht thuis.

Høiby had eerder al laten weten dat hij zich niet tegen een mogelijke verlenging zou verzetten. Zijn advocaat Petar Sekulic zei tegen het Noorse persbureau NTB dat dat te maken heeft "met het overlijden van de koning en de omstandigheden rondom deze situatie". De uitvaart van koning Harald vindt woensdag plaats. Høiby heeft toestemming gekregen om hierbij aanwezig te zijn, meldde de Noorse omroep NRK eerder al.

Høiby werd half juni veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf voor onder meer twee verkrachtingen en mishandeling. Hij is tegen die uitspraak in beroep gegaan. Høiby zit sinds februari in voorarrest en mag dat sinds medio juni onder elektronisch toezicht thuis uitzitten.