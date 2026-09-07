Het Noorse hof heeft wederom een reeks foto's van koning Harald uit de privéarchieven van de koninklijke familie gedeeld. Op alle zes foto's is de onlangs overleden vorst te zien in informele setting. Zo is er een portret waarop Harald met een hond in een kleurrijk veld ligt.

Andere beelden tonen de sportieve kant van de Noorse vorst. Zo deelt het hof een foto waarop hij samen met een jonge prins Haakon te zien is. Vader en zoon dragen allebei een zeiljack en een pet. Harald stond bekend om zijn liefde voor zeilen, wat hij tot 2022 bleef doen. Op een andere oude foto is te zien hoe koning Harald en koningin Sonja in de sneeuw met ski's in hun handen staan.

De Noorse koning overleed 28 augustus op 89-jarige leeftijd. Sindsdien heeft het Noorse hof al meermaals privéfoto's van hem vrijgegeven. Harald wordt woensdag begraven.