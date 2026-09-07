De Vlaamse omroep VRT werkt mee aan een nieuwe dramaserie over de Belgische koning Boudewijn (1930-1993), de oom van de huidige koning Filip. Dat meldt de Amerikaanse entertainmentwebsite Deadline maandag. De serie gaat King of Hearts heten, en is volgens het medium vergelijkbaar met andere royaltyseries zoals het Nederlandse Máxima.

King of Hearts gaat over de "introverte en onzekere" koning Boudewijn, die na de gedwongen abdicatie van zijn vader Leopold III in 1951 al op de troon komt. "Onder toenemende druk leert hij moeilijke keuzes te maken, zijn vaders invloed te trotseren en zijn eigen overtuigingen te vormen", is te lezen in de synopsis van de serie, die is gebaseerd op ware gebeurtenissen.

Elly Vervloet van de VRT laat in een verklaring weten verheugd te zijn dat de omroep kan meewerken aan de serie. "Als publieke omroep geloven wij dat het essentieel is dat wij dit soort verhalen vertellen, maar altijd via emotioneel overtuigende, verrassende en sterke vertelkracht." Producent Gilles De Schryver, van productiehuis De Wereldvrede, spreekt van een "hoogwaardige, prestigieuze dramaserie met een wereldwijd bereik". De serie speelt zich volgens hem af in onder meer Brussel, Leopoldville, Rome en Madrid.

Na het plotselinge overlijden van koning Boudewijn in 1993 nam zijn jongere broer Albert de Belgische kroon over. Hij deed in 2013 afstand van de troon ten gunste van zijn oudste zoon Filip.