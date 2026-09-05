De wachttijd om een laatste groet te brengen aan de overleden Noorse koning Harald is zaterdag al vroeg opgelopen. Voor de paleiskapel, waar de overleden koning ligt opgebaard, staat een rij van zo'n 1,2 kilometer lang, meldt persbureau NTB. Beveiligers zeggen dat de wachtenden rekening moeten houden met een wachttijd van zeven uur.

Vanwege de lange rijen besloot het hof eerder al om de kapel zaterdag, zondag en maandag te openen tussen 10.00 en 23.00 uur. Op dinsdag, de dag voor de uitvaart van Harald, zijn de openingstijden van 10.00 tot 19.00 uur.

De afgelopen week kwamen al duizenden Noren naar het paleis om de op 89-jarige leeftijd overleden koning de laatste eer te bewijzen.