Koning Willem-Alexander, de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier en zijn echtgenote Elke Büdenbender zijn de slotdag van het Duitse staatsbezoek aan Nederland begonnen met een bezoek aan de ASML-campus in Veldhoven. Koningin Máxima is donderdag niet meer bij het staatsbezoek.

De koning, Steinmeier en Büdenbender kregen bij ASML een rondleiding door het Experience Centre. Deze interactieve tentoonstelling laat de ontwikkeling en de werking van geavanceerde chipmachines zien. Het Nederlandse bedrijf levert technologie voor de productie van geavanceerde chips.

Na ASML brengt het drietal nog een gezamenlijk bezoek aan het VISTA-college in Sittard, het regionale mbo. Hierna neemt de koning afscheid van het bondspresidentieel paar. Steinmeier bezoekt donderdagmiddag nog het NAVO-hoofdkwartier in Brunssum.