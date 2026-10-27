Voetballers Xhaka en Embolo weer welkom bij Zwitserland

BERN (ANP/RTR) - Granit Xhaka en Breel Embolo zijn weer welkom bij de Zwitserse nationale ploeg. Dat meldt de Zwitserse voetbalbond (SFV) dinsdag na afronding van onderzoek naar het gebruik van vervalste coronavaccinatiebewijzen. Aanvaller Embolo werd eind vorige maand om die reden uit de Zwitserse selectie gezet.

Aanvoerder en recordinternational Xhaka stelde zich de voorbije interlandperiode niet beschikbaar voor de Zwitserse ploeg, maar gaf toe een vals bewijs te hebben gebruikt tijdens de pandemie. De twee kwamen in beeld na onderzoek van het Zwitserse Openbaar Ministerie.

"De SFV heeft de twee zaken grondig onderzocht en is tot de conclusie gekomen dat de terugkeer van de spelers, rekening houdend met de sportieve gevolgen (vier gemiste interlandwedstrijden in september en oktober), gerechtvaardigd is", aldus de SFV in een verklaring. De bond zegt verder dat Xhaka aanvoerder blijft.

"Ik ben blij dat ik voor de selectie in november weer uit de volledige groep spelers kan kiezen", aldus bondscoach Murat Yakin in aanloop naar de Nations League-wedstrijden van volgende maand tegen Slovenië en Schotland.