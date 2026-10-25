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William en Catherine bedanken bergreddingsteams voor inzet

25 okt , 16:50Koningshuis
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De Britse prins William en prinses Catherine hebben zondag de vrijwilligers van de reddingsteams in de bergen bedankt voor hun inzet. "Ze rukken uit bij alle weersomstandigheden om anderen te helpen wanneer die dat het hardst nodig hebben. Aan iedereen in de bergreddingsgemeenschap: bedankt voor jullie onwankelbare inzet, moed en dienstbaarheid", schrijven ze op Instagram.
Catherine deed afgelopen zomer mee met de zogenoemde Three Peaks Challenge, een sportieve uitdaging waarbij deelnemers binnen 24 uur de drie hoogste bergen van Schotland, Engeland en Wales beklimmen. Tijdens die challenge kregen William, die zijn vrouw aanmoedigde, en Catherine de kans om reddingswerkers te ontmoeten. "Zo konden we hen persoonlijk bedanken voor de belangrijke rol die ze het hele jaar door spelen om wandelaars en klimmers in de bergen veilig te houden", aldus de prins en prinses.
Bij het bericht delen William en Catherine een foto, gemaakt tijdens de Three Peaks Challenge, waarop ze poseren samen met hun drie kinderen en de reddingswerkers. "We zijn ontzettend trots dat we deze buitengewone vrijwilligers mogen steunen."
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