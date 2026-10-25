NEC pakt punt tegen FC Groningen na achterstand

NIJMEGEN (ANP) - NEC heeft drie dagen na de Europese uitzege bij Dinamo Zagreb (2-4) in de Eredivisie gelijkgespeeld tegen FC Groningen. NEC kwam in eigen huis op een achterstand van 2-0, maar wist deze na rust weg te werken: 2-2.

Door het punt is NEC een plekje gestegen op de ranglijst. Het staat nu twaalfde met 11 punten. FC Groningen blijft achtste met 15 punten uit tien wedstrijden.

Brynjólfur Willumson kopte Groningen na tien minuten voetballen uit een hoekschop op voorsprong. De IJslandse spits tekende ook voor de 2-0, op aangeven van Thom van Bergen vanaf de rechterflank. Het was het achtste doelpunt dit seizoen van Willumson, waarmee hij op gelijke hoogte is gekomen met topscorer Søren Tengstedt van Go Ahead Eagles.

In de tweede helft was NEC de betere ploeg. Clement Bischoff zag zijn doelpunt in de 57e minuut eerst afgekeurd, maar later toch goedgekeurd worden. Hij werd over de linkerflank weggestuurd, stond niet buitenspel, kapte naar binnen en schoot raak in de verre hoek. Noé Lebreton verzorgde de gelijkmaker.