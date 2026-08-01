William en Catherine, de prins en prinses van Wales, hebben samen met hun kinderen, prins George, prinses Charlotte en prins Louis een "prachtige dag" gehad bij de Commonwealth Games. Op Instagram benoemen zij onder meer de "ongelooflijke sfeer" die zaterdag op het sportevenement in Glasgow hing.

Prins William en zijn gezin bezochten een aantal sportwedstrijden in de Schotse plaats, waaronder een wedstrijd netbal tussen Australië en Jamaica. "Het is echt iets bijzonders om talent van wereldklasse te zien strijden en te zien hoe de kracht van sport mensen samenbrengt", is te lezen in het bericht op sociale media. "Hartelijk dank aan alle betrokkenen voor deze prachtige dag."

Aan de Commonwealth Games doen landen uit het Gemenebest van Naties mee. Zondag is de laatste dag van het sportevenement. Eerder bezochten ook andere leden van de Britse koninklijke familie het evenement, onder wie prinses Anne, haar jongere broer prins Edward en diens vrouw Sophie.