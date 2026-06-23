William met elektrische bus naar klimaatbijeenkomst in Londen

Prins William heeft dinsdag gesproken bij een evenement in Londen waarbij werd stilgestaan bij de impact van zijn Earthshot Prize. De zoon van koning Charles arriveerde toepasselijk per elektrische bus bij Guildhall, waar de zogeheten Earthshot Prize Impact Assembly plaatsvond.

De Earthshot Prize werd in 2020 door William gelanceerd. Gedurende tien jaar wordt jaarlijks een geldbedrag overhandigd aan vijf projecten die zich inzetten voor onder meer klimaatherstel. Volgens de BBC zei William dinsdag tegen zijn publiek dat de bekroonde projecten al "tastbare resultaten" hebben geboekt.

Momenteel is de London Climate Action Week gaande. Maandag was William in Londen aanwezig bij een bijeenkomst van United for Wildlife.