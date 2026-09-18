William: wereld moet klimaatuitdagingen sneller aanpakken

Prins William vindt dat de wereld sneller moet handelen om de grootste klimaatuitdagingen aan te pakken. Dat zegt de oudste zoon van koning Charles tegen de Britse omroep BBC.

"We gaan niet snel genoeg," zei William bij de BBC. "Meer bedrijven, investeerders en leiders moeten hun verantwoordelijkheid nemen, steun verlenen aan wat werkt en helpen om deze oplossingen op te schalen." De oproep van de prins komt op het moment dat de vijftien finalisten van de door hem bedachte klimaatprijs The Earthshot Prize zijn bekendgemaakt. Onder meer de stad Barcelona is een van de genomineerden.

"Overal ter wereld bewijzen mensen elke dag dat we de natuur kunnen herstellen en klimaatuitdagingen kunnen aanpakken. Onze finalisten voor 2026 zijn daar een geweldig voorbeeld van", zei William verder. "De oplossingen zijn er. De uitdaging is nu de schaal. Er is vooruitgang. Nu moeten we die versnellen. Dat is precies waarom The Earthshot Prize bestaat."

William lanceerde de klimaatprijs zes jaar geleden. De uitreiking vindt dit jaar plaats in Mumbai in India. De vijf winnende initiatieven in verschillende categorieën ontvangen 1 miljoen pond om hun project verder uit te breiden.