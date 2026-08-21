Zieke Harald slaat bezoek aan regio Trøndelag over

De Noorse koning Harald slaat het geplande bezoek aan de regio Trøndelag over. De koning zou op 1 september samen met zijn vrouw koningin Sonja de regio bezoeken, maar hij ligt momenteel nog in het ziekenhuis. Het Noorse hof laat weten dat Sonja het bezoek wel zoals gepland zal uitvoeren.

De 89-jarige Harald werd maandag in het ziekenhuis opgenomen na een medisch onderzoek. Zijn ziekteverlof duurt aanvankelijk twee weken, kroonprins Haakon vervangt hem in die periode als regent. Het Noorse hof laat in een mededeling op de website weten binnen een week met een nieuwe gezondheidsupdate te komen.

De koning werd een paar maanden geleden ook al in het ziekenhuis opgenomen. In februari werd hij tijdens een verblijf op Tenerife in het ziekenhuis opgenomen met een huidinfectie.

Na het bezoek van Sonja aan de gemeente Rindal in Trøndelag zijn er nog maar twee gemeenten in Noorwegen over die nog geen officieel bezoek van koning Harald en/of koningin Sonja hebben ontvangen. De bezoeken aan die laatste twee gemeenten, Siljan en Nissedal, staan gepland voor oktober.