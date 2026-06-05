De Zweedse koninklijke familie is bezorgd over de gezondheidssituatie van de Noorse kroonprinses Mette-Marit. Dat laat een woordvoerder van het Zweedse hof weten aan de krant Aftonbladet. Vrijdag werd bekend dat Mette-Marit, die aan longfibrose lijdt, op de wachtlijst is geplaatst voor een longtransplantatie.

"De families staan elkaar na, en de koninklijke familie hoopt natuurlijk dat alles goedkomt", aldus een woordvoerder van het Zweedse hof. De leden van de Zweedse en Noorse koningshuizen onderhouden ook privé goed contact met elkaar.

Kroonprinses Victoria en prins Daniel zijn goede vrienden van kroonprins Haakon en zijn echtgenote. "Het kroonprinselijk paar volgt de situatie en is uiteraard bezorgd", aldus de Zweedse woordvoerder.