Het Lieve Vrouwekerkhof vormde op zaterdag 27 juni het
bruisende decor van het Musica Mundo Festival. Met een programma vol artiesten
uit Afrika, het Midden-Oosten en Europa bewees het gratis toegankelijke
festival opnieuw waarom het een vaste waarde is op de Nederlandse
festivalkalender. De combinatie van zomerse temperaturen, een ontspannen sfeer
en een indrukwekkende line-up zorgde voor een dag waarop muziek letterlijk
grenzen overstak.
Door René Hazeleger /Ede.nieuws.nl
Terwijl op verschillende plekken in Nederland evenementen en
festivals werden aangepast of zelfs afgelast vanwege de aanhoudende hitte, ging
Musica Mundo in Amersfoort gewoon door. Dankzij de schaduwrijke locatie op het
Lieve Vrouwekerkhof, extra watervoorzieningen en een ontspannen festivalsfeer
konden bezoekers ondanks de zomerse temperaturen volop genieten van een dag vol
muziek en ontmoeting. De warmte vroeg om wat extra rustmomenten, maar deed
niets af aan de bijzondere sfeer die het festival kenmerkte.
Mensen zochten verkoeling onder de bomen, genoten van een
drankje op de terrassen en lieten zich meevoeren door de ritmes die vanuit het
podium over de historische binnenstad klonken. De zomerse omstandigheden gaven
het festival precies die ontspannen vakantiesfeer waar Musica Mundo om
bekendstaat.
De programmering op zaterdag was bijzonder sterk. De
Mauritaanse zangeres Noura Mint Seymali liet horen waarom zij wereldwijd wordt
geroemd om haar krachtige stem en hypnotiserende mix van traditionele
Sahara-muziek en moderne invloeden. Haar optreden was intens, meeslepend en
muzikaal indrukwekkend.
Ook Cheikh Ibra Fam wist het publiek moeiteloos in beweging
te krijgen. Zijn combinatie van Afrobeat, soul en funk bracht een explosie van
energie op het plein. De interactie met het publiek maakte zijn optreden tot
een van de hoogtepunten van de dag.
Liefhebbers van desert blues kwamen ruimschoots aan hun
trekken bij Tamikrest. De gelaagde gitaarpartijen en karakteristieke zang
brachten de sfeer van de Sahara naar Amersfoort. Daartegenover stond de rauwe,
psychedelische mix van Gnawa, rock en blues van Bab L'Bluz, die met een
energiek optreden het publiek volledig wist mee te slepen.
Ook de samenwerking tussen Mehdi Nassouli en het Marmoucha
Orchestra zorgde voor een bijzonder muzikaal moment, waarin traditionele
Noord-Afrikaanse klanken samensmolten met eigentijdse arrangementen. Daarnaast
zorgden Omar & The Eastern Power en de Nederlandse formatie So What?
Groove! Voor een gevarieerd programma dat moeiteloos schakelde tussen jazz,
funk en wereldmuziek.
Een van de meest opvallende optredens van de dag kwam van
Bab L'Bluz. De Frans-Marokkaanse band wist vanaf de eerste noten het publiek
mee te nemen in een opzwepende mix van Gnawa, blues, rock en psychedelische
invloeden. Frontvrouw Yousra Mansour maakte indruk met haar krachtige stem en
energieke podiumpresentatie. De karakteristieke klanken van de guembri, stevige
gitaarpartijen en aanstekelijke ritmes zorgden ervoor dat stilstaan vrijwel
onmogelijk was. Het optreden voelde zowel eigentijds als diepgeworteld in de
Noord-Afrikaanse muziektraditie en groeide uit tot een van de absolute
hoogtepunten van de festivaldag.
Wat Musica Mundo onderscheidt van veel andere festivals is
de open en toegankelijke sfeer. Omdat het festival gratis toegankelijk is,
lopen toevallige voorbijgangers net zo gemakkelijk binnen als de doorgewinterde
liefhebber van wereldmuziek. Jong en oud, gezinnen, toeristen en muziekkenners
vonden elkaar op het plein. Die laagdrempeligheid maakt het festival niet
alleen een muzikaal evenement, maar ook een plek waar culturen elkaar
ontmoeten.
Musica Mundo bewees op zaterdag 27 juni opnieuw dat
wereldmuziek springlevend is. Dankzij een uitstekend geprogrammeerde line-up,
zomers weer en een ontspannen festivalsfeer werd het een dag vol muzikale
ontdekkingen en culturele verbinding. Wie zich wilde laten verrassen door
klanken uit alle windstreken, kon zich geen betere plek wensen dan het Lieve
Vrouwekerkhof in Amersfoort. Een festival dat niet alleen de oren, maar ook de
horizon verbreedt.
Interview met organisator Hassan Ellamouri:
Bab L'Bluz met Ila Mata:
De Frans-Marokkaanse band Bab L'Bluz (vertaald: 'de deur van
de blues') maakt een opzwepende mix van traditionele Noord-Afrikaanse
Gnawa-muziek met westerse psychedelische rock, funk en Afrobeat. Het resultaat
is een hypnotiserend, modern en energiek geluid.
Het nummer 'Ila Mata' is geïnspireerd op het werk van de
Tunesische activist en dichter Anis Shoshan. De titel betekent vrij vertaald
"Tot wanneer...?" en dient als een wake-up call voor de maatschappij.
Tamikrest met Imanin Bas Zihoun
Een van de meest sfeervolle optredens van de dag kwam van
Tamikrest. De band nam het publiek mee naar de uitgestrekte landschappen van de
Sahara met hun kenmerkende desert blues: een meeslepende combinatie van
hypnotiserende gitaarlijnen, warme zang en traditionele Toeareg-invloeden. De
muziek ademde rust en bezinning, maar verloor nergens aan kracht.
"Imanin Bas Zihoun" gaat over verdriet, onrust en
het verlies van vreugde als gevolg van de moeilijke omstandigheden waarin het
Toeareg-volk leeft. De titel wordt vaak vertaald als "Nothing Will Make My
Soul Joyful" ("Niets kan mijn ziel vreugde brengen"). Het nummer
beschrijft een innerlijke strijd, waarbij de verteller zingt dat zijn hart
wordt beheerst door zorgen en dat hij geen vreugde meer kan vinden.