Het Lieve Vrouwekerkhof vormde op zaterdag 27 juni het bruisende decor van het Musica Mundo Festival. Met een programma vol artiesten uit Afrika, het Midden-Oosten en Europa bewees het gratis toegankelijke festival opnieuw waarom het een vaste waarde is op de Nederlandse festivalkalender. De combinatie van zomerse temperaturen, een ontspannen sfeer en een indrukwekkende line-up zorgde voor een dag waarop muziek letterlijk grenzen overstak.

Door René Hazeleger /Ede.nieuws.nl

Terwijl op verschillende plekken in Nederland evenementen en festivals werden aangepast of zelfs afgelast vanwege de aanhoudende hitte, ging Musica Mundo in Amersfoort gewoon door. Dankzij de schaduwrijke locatie op het Lieve Vrouwekerkhof, extra watervoorzieningen en een ontspannen festivalsfeer konden bezoekers ondanks de zomerse temperaturen volop genieten van een dag vol muziek en ontmoeting. De warmte vroeg om wat extra rustmomenten, maar deed niets af aan de bijzondere sfeer die het festival kenmerkte.

Mensen zochten verkoeling onder de bomen, genoten van een drankje op de terrassen en lieten zich meevoeren door de ritmes die vanuit het podium over de historische binnenstad klonken. De zomerse omstandigheden gaven het festival precies die ontspannen vakantiesfeer waar Musica Mundo om bekendstaat.

De programmering op zaterdag was bijzonder sterk. De Mauritaanse zangeres Noura Mint Seymali liet horen waarom zij wereldwijd wordt geroemd om haar krachtige stem en hypnotiserende mix van traditionele Sahara-muziek en moderne invloeden. Haar optreden was intens, meeslepend en muzikaal indrukwekkend.

Ook Cheikh Ibra Fam wist het publiek moeiteloos in beweging te krijgen. Zijn combinatie van Afrobeat, soul en funk bracht een explosie van energie op het plein. De interactie met het publiek maakte zijn optreden tot een van de hoogtepunten van de dag.

Liefhebbers van desert blues kwamen ruimschoots aan hun trekken bij Tamikrest. De gelaagde gitaarpartijen en karakteristieke zang brachten de sfeer van de Sahara naar Amersfoort. Daartegenover stond de rauwe, psychedelische mix van Gnawa, rock en blues van Bab L'Bluz, die met een energiek optreden het publiek volledig wist mee te slepen.

Ook de samenwerking tussen Mehdi Nassouli en het Marmoucha Orchestra zorgde voor een bijzonder muzikaal moment, waarin traditionele Noord-Afrikaanse klanken samensmolten met eigentijdse arrangementen. Daarnaast zorgden Omar & The Eastern Power en de Nederlandse formatie So What? Groove! Voor een gevarieerd programma dat moeiteloos schakelde tussen jazz, funk en wereldmuziek.

Een van de meest opvallende optredens van de dag kwam van Bab L'Bluz. De Frans-Marokkaanse band wist vanaf de eerste noten het publiek mee te nemen in een opzwepende mix van Gnawa, blues, rock en psychedelische invloeden. Frontvrouw Yousra Mansour maakte indruk met haar krachtige stem en energieke podiumpresentatie. De karakteristieke klanken van de guembri, stevige gitaarpartijen en aanstekelijke ritmes zorgden ervoor dat stilstaan vrijwel onmogelijk was. Het optreden voelde zowel eigentijds als diepgeworteld in de Noord-Afrikaanse muziektraditie en groeide uit tot een van de absolute hoogtepunten van de festivaldag.

Wat Musica Mundo onderscheidt van veel andere festivals is de open en toegankelijke sfeer. Omdat het festival gratis toegankelijk is, lopen toevallige voorbijgangers net zo gemakkelijk binnen als de doorgewinterde liefhebber van wereldmuziek. Jong en oud, gezinnen, toeristen en muziekkenners vonden elkaar op het plein. Die laagdrempeligheid maakt het festival niet alleen een muzikaal evenement, maar ook een plek waar culturen elkaar ontmoeten.

Musica Mundo bewees op zaterdag 27 juni opnieuw dat wereldmuziek springlevend is. Dankzij een uitstekend geprogrammeerde line-up, zomers weer en een ontspannen festivalsfeer werd het een dag vol muzikale ontdekkingen en culturele verbinding. Wie zich wilde laten verrassen door klanken uit alle windstreken, kon zich geen betere plek wensen dan het Lieve Vrouwekerkhof in Amersfoort. Een festival dat niet alleen de oren, maar ook de horizon verbreedt.

Interview met organisator Hassan Ellamouri:

Bab L'Bluz met Ila Mata:

De Frans-Marokkaanse band Bab L'Bluz (vertaald: 'de deur van de blues') maakt een opzwepende mix van traditionele Noord-Afrikaanse Gnawa-muziek met westerse psychedelische rock, funk en Afrobeat. Het resultaat is een hypnotiserend, modern en energiek geluid.

Het nummer 'Ila Mata' is geïnspireerd op het werk van de Tunesische activist en dichter Anis Shoshan. De titel betekent vrij vertaald "Tot wanneer...?" en dient als een wake-up call voor de maatschappij.

Tamikrest met Imanin Bas Zihoun

Een van de meest sfeervolle optredens van de dag kwam van Tamikrest. De band nam het publiek mee naar de uitgestrekte landschappen van de Sahara met hun kenmerkende desert blues: een meeslepende combinatie van hypnotiserende gitaarlijnen, warme zang en traditionele Toeareg-invloeden. De muziek ademde rust en bezinning, maar verloor nergens aan kracht.

"Imanin Bas Zihoun" gaat over verdriet, onrust en het verlies van vreugde als gevolg van de moeilijke omstandigheden waarin het Toeareg-volk leeft. De titel wordt vaak vertaald als "Nothing Will Make My Soul Joyful" ("Niets kan mijn ziel vreugde brengen"). Het nummer beschrijft een innerlijke strijd, waarbij de verteller zingt dat zijn hart wordt beheerst door zorgen en dat hij geen vreugde meer kan vinden.