Simpele lifestyle tips: goed voor jezelf zorgen voor beginners

Een gezonde lifestyle wil niet zeggen dat je vier keer per week naar yoga moet of de hele dag door rauwkost met humus eet. Goed voor jezelf zorgen is een manier van leven, waarbij je keuzes maakt die jou ondersteunen. Lastig? Welnee, met deze simpele lifestyle tips kan ook jij vandaag beginnen met goed voor jezelf te zorgen. Het begint met één keuze.

Elke dag bewegen

Als je een kantoorbaan van negen tot vijf hebt, is de kans groot dat je de meeste tijd veelal zittend achter een bureau doorbrengt. Het lichaam houdt van beweging, wat niet wil zeggen dat je jezelf moet uitputten in een sportschool. Zorg er echter wel voor dat je elke dag iets van beweging krijgt. Pauze? Ga naar buiten om te wandelen, waardoor je meteen wat extra vitamine D binnenkrijgt.

Voldoende beweging is dus belangrijk. Begin met een paar keer per week wandelen, wat ook prima tijdens de vakantie kan. Naast beweging is het goed om te kijken naar je snackgedrag. Stop je graag tussendoor of rond een uur of 16:00 koekjes, chocola of drop in je mond? Je hoeft niet meteen te stoppen met snacken, want dan ga je wilskracht gebruiken. Zorg er wel voor dat je iets te kiezen hebt. Wat dacht je van noten, fruit, komkommer of zelfgemaakte soep?

Ga op tijd naar bed

Heb je veel behoefte aan suiker? Dit kan zijn omdat je te weinig slaapt. Als we moe zijn, hebben we snel lekkere trek. Zet slapen bovenaan je prioriteitenlijst en maak de keuze om wat eerder naar bed te gaan. De uren voor middernacht tellen dubbel, dus zorg ervoor dat je op tijd naar bed gaat. Begin met elke dag een kwartier eerder richting slaapkamer te gaan, zonder telefoon en televisie. Het is even wennen misschien, maar je lichaam zal je dankbaar zijn.

Weet jij wat je drinkt op een dag? Veel mensen drinken niet of nauwelijks water. Koffie, thee, sap en frisdrank drinken we met het grootste gemak, maar we functioneren een stuk beter als we voldoende water drinken. Zorg dat je een flesje water op je bureau hebt staan en pak, als je koffie drinkt, ook een glas water. Vooral als het warm is, is het lekker om wat citroen, munt, limoen of komkommer in je water te doen.

Vitamines

Tenslotte is het goed om te weten of je geen tekorten hebt aan vitamines en mineralen. Een ondersteunende lifestyle tip is het laten testen van je bloed. Kan je lichaam wat extra ondersteuning gebruiken? Vitaminen, zoals Vitamine B12 zuigtablet, zijn een simpele manier om je lichaam te ondersteunen.