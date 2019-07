Help, mijn vrouw is klusser

De man als klusser is niet altijd een succes. Sommige mannen overschatten hun talent op dit gebied zo enorm dat er zelfs een TV programma over gemaakt is. We zien een half afgebroken huis met hier en daar een los bungelend stopcontact. De vrouw des huizes staat er treurig bij te kijken. Gelukkig komt John Williams er aan om hulp te bieden. Zijn klusteam maakt samen met de onfortuinlijke klusman in een week tijd de hele verbouwing even af. Eind goed, al goed.

Op social media regent het echter van kritiek. Niet op de man die het project Eigen Huis Verbouwen schromelijk heeft onderschat, maar wel op de vrouw. Waarom heeft zij al die tijd niets gedaan, behalve zeuren? Klussen in huis is altijd het domein van de man geweest. Die tijd lijkt echter voorbij. De klusjesman blijkt tegenwoordig ook een klusjesvrouw te kunnen zijn.

Klusvrouw biedt zich aan

In vroeger tijden waren de mannen altijd de klussers in huis. Tegenwoordig draaien veel vrouwen hun hand niet meer om voor klusjes, zoals verven, behangen of een schilderijtje aan de muur ophangen. Wie haar nagels kan lakken, kan ook een muurtje verven. Voor de wat lastige klussen in huis is het vaak verstandig om een vakman in te huren. Dat kan tegenwoordig dus ook een professionele klusvrouw zijn. Er zijn inmiddels speciale opleidingen tot klusvrouw en er bestaan samenwerkingsprojecten, zoals het Collectief Klusvrouwen Brabant, die garant staan voor de kwaliteit van het geleverde werk. Wie googled met als zoekterm ‘klusvrouw’ vindt direct een flink aantal hits in de omgeving. De klusvrouw is in. Vooral single vrouwen die zelf niet zo handig zijn, huren graag een klusvrouw in. Ook ouderen vinden het vaak prettig om een vrouw over de vloer te hebben tijdens een verbouwing in huis.

Verbouwen: doe-het-zelf of toch een professional inhuren?

Het verbouwen van een huis geeft altijd veel stress, zeker als de verbouwing niet goed is voorbereid. Het is verstandig om van tevoren een inschatting te maken van de kosten van een verbouwing en van de tijd die je ervoor moet reserveren. Ook is het belangrijk om te bedenken wat je zelf kunt doen en waarvoor je een vakman of vakvrouw in gaat huren. Voor veel klussen kun je tegenwoordig stap voor stap tutorials met video via internet volgen. Bouwmarkten geven ook echte workshops, waarbij de cursisten direct aan de slag kunnen. Soms zijn deze workshops zelfs speciaal bedoeld voor vrouwen. Kortom, een goede voorbereiding is het halve werk.

Als je als man of als vrouw zelf gaat verbouwen, zorg er dan in ieder geval voor dat de veiligheid tijdens het klussen altijd voorop staat. Koop goed gereedschap dat bij voorkeur voor meerdere werkzaamheden te gebruiken is, zoals een boormachine die ook een klop- en beitelfunctie heeft. Draag altijd handschoenen en werkschoenen tijdens het klussen en een mondkapje bij werkzaamheden waarbij veel stof vrijkomt. Als je een slijptol gaat gebruiken of een ander apparaat waarbij vonken vrijkomen, is het gebruik van een veiligheidsbril noodzakelijk. Draag tijdens het klussen geen ruimvallende kleding of losse haren, omdat die in draaiende onderdelen van machines terecht kunnen komen. Al deze tips gelden uiteraard voor zelf klussende mannen én voor vrouwen.Mocht de verbouwing toch een beetje tegenvallen, huur dan op tijd een professional in, want voor je het weet, staat er een cameraploeg voor de deur.