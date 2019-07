Burn-out: volksziekte nummer één in Nederland

Twintig jaar geleden had niemand het over een burn-out, inmiddels is het volksziekte nummer één. Deze maand vond het nationale stressdebat plaats, waarin aandacht werd gegeven aan de oorzaken en gevolgen van een burn-out. Ons land lijkt aan stress ten onder te gaan, zo veel is duidelijk. Wat kan je er tegen doen?

Een op de zes Nederlanders heeft last van burn-out klachten en dit aantal neemt alleen maar toe. Daarbij is burn-out van alle leeftijden. Steeds meer jongeren kampen met stress en vermoeidheid. Zo heeft maar liefst één op de vier studenten last van burn-out klachten, zo blijkt uit onderzoek van de Hogeschool Windesheim.

Onderkennen van een burn-out

Tijdens het debat is ook gesproken over een essentieel aspect van het genezen van een burn-out, namelijk het onderkennen ervan. Daarbij kwam ook de vraag naar voren bij wie er dan aangeklopt kan worden om er zo snel mogelijk en vooral ook blijvend vanaf te komen. Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. Dat bespaart ook een boel geld, want een werknemer met een fikse burn-out kost de baas namelijk gemiddeld 60.000 euro.

Wat kan je zelf doen? Dat begint met voldoende slaap en rust. Mensen die weinig slaap nodig hebben, bestaan niet. Zorg dat je aan je zeven a acht uur per nacht komt. We hebben allemaal rust nodig, zeker in tijden van hoge productiviteit. Luister dus naar je lichaam en ga naar bed als je moe bent. Zorg ook voor voldoende pauzes, sta af en toe van je stoel op, maak een ommetje, praat met een collega en rek je eens lekker uit.

Timemanagement

Veel stress ontstaat doordat we te veel met deadlines leven en telkens het gevoel hebben dat we niet voldoende tijd hebben. Zodoende word je horloge je vijand, terwijl het ook anders kan. Hoe kan je je tijd managen, je dag efficiënter invullen en hoe zorg je ervoor dat je niet elke avond in bed gaat liggen met het idee dat je nog van alles moet doen? Een training timemanagement kan ondersteuning bieden.

Dagelijkse beweging

Plan voldoende tijd in om elke dag iets van beweging te krijgen. Dit kan ook een wandeling in de pauze zijn. Je hoeft dus niet een marathon te rennen, maar maak dagelijks een wandeling en pak de fiets. Neem daarnaast elke dag een pauze van je laptop en je telefoon. Gun jezelf een ‘ik ben een niet online moment’ en laat je telefoon in je tas zitten, klap je laptop dicht en ga iets anders doen.

Lichaam op nummer één

Het belangrijkste om een burn-out te voorkomen is door je lichaam op nummer één te zetten. Ons lichaam vertelt altijd de waarheid en weet precies wat het nodig heeft, en wat niet. Neem de tijd om ernaar te luisteren, ga naar de wc als je moet (en niet eerst iets afmaken), ga op tijd naar bed, drink voldoende water en spring in de ochtend niet meteen je bed uit. Neem even de tijd en zorg dat je door de dag heen ook van dit soort stopmomenten inplant.