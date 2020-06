Zo blijf je fit en vitaal in de anderhalvemeter maatschappij

Door de coronacrisis en het sluiten van de sportscholen, hebben we allemaal een andere manier moeten bedenken om aan onze dagelijkse beweging te komen. Ook topsporters werden vanwege de lockdown gedwongen om andere trainingsmethoden en -locaties te gebruiken. Hoe zorg je ervoor dat je fit en vitaal blijft, in deze anderhalve meter maatschappij?

Actief bezig blijven

Sinds de invoering van de maatregelen zijn in Nederland 1,7 miljoen Nederlanders minder aan het sporten. Gaandeweg hebben mensen wel hun manieren gevonden. De een traint thuis in de garage, de ander in de tuin en weer iemand anders gaat dagelijks naar het park. Iedereen die fit wil blijven, zorgt ervoor dat hij ergens zijn woonomgeving een plek vindt waar hij actief bezig kan zijn. Nu de maatregelen een stuk versoepeld zijn, zijn er steeds meer sportklasjes in het park en mogen mensen ook voorzichtig weer een potje tennissen. Geen dubbel uiteraard, want we moeten wel anderhalve meter afstand houden.

F1 simulator

Topsporters hebben niet stil gezeten. Zo heeft Max Verstappen zichzelf goed voorbereidt op het nieuwe seizoen. Hiervoor heeft hij veel getraind op de sim, maar inmiddels heeft hij ook weer met privéauto’s op echte circuits gereden. Ook voor niet professionele coureurs als Max Verstappen is het mogelijk om een F1 Simulator te huren. Hierdoor kan je een onvergetelijke F1 Experience hebben, veilig op afstand en geheel coronaproof.

Elke dag bewegen

Maar hoe kan je jezelf goed voorbereiden, niet zozeer voor een volgende Grand Prix, maar voor de dag die voor je ligt, zodat je fit en vitaal bent voor wat je te doen staat? Zorg dat je elke dag beweegt en dat je consistent bent. Gebruik de tijd die je pré-corona gebruikte om te reizen naar werk voor een lange wandeling of om elke ochtend wat oefeningen te doen. Koop een matje en een paar gewichtjes en creëer thuis je eigen mini-sportschool.

Staand bellen

Maak minimaal een keer per dag een wandeling. Kijk je graag televisie in de avond? Laat deze een keer uitstaan en ga naar buiten. Op het Internet zijn er volop filmpjes te vinden als je wat inspiratie nodig hebt qua oefeningen. Blijf niet te lang achter je laptop zitten, maar sta elk half op. Loop wat rond of maak een korte wandeling. Heb je een belafspraak? Dit kan ook tijdens een wandeling. Zorg er in ieder geval voor dat je staand met bijvoorbeeld collega’s telefoneert.

Vast ritme

Ten slotte ligt de verleiding op de loer om in de ochtend wat langer te blijven liggen en in de avond nog wat langer door te werken, doordat de werktijden vervagen. Houd je aan een ritme en sta elke ochtend dezelfde tijd op en ga elke avond, waar mogelijk, rond hetzelfde tijdstip naar bed. Maak met jezelf een afspraak dat je na een bepaald tijdstip je laptop dichtgaat. En houd je aan je normale eetpatroon. De ijskast ligt letterlijk op de loer, net als de keukenkastjes. Hier helpt maar één ding: het boodschappenbeleid.