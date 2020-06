Uitvaarten in juni en juli: wat is er veranderd?

Het aantal mensen dat op de IC ligt en het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus is de laatste weken sterk gedaald. Dit heeft ervoor gezorgd dat de maatregelen versoepeld zijn en we steeds meer mogen. Dit heeft ook gevolgen voor uitvaarten die in de maanden juni en juli plaatsvinden. Wat is er veranderd door de versoepelde maatregelen?

Van dertig naar honderd personen

Op dit moment mogen er maximaal dertig mensen aanwezig zijn bij een uitvaart. Dit betekent echter wel dat zij zich dienen te houden aan de maatregelen rondom het coronavirus. Dit betekent dat iedereen anderhalve meter afstand moet houden. Wat er mogelijk is, hangt uiteraard af van de grootte van de uitvaart locatie. Vanaf 1 juli 2020 wordt het maximum aantal bezoekers bij uitvaarten mogelijk vergroot van dertig tot honderd https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/uitvaarten. Dit alles hangt af van het aantal nieuwe besmettingen. Ook dan geldt dat de 1,5 meter-regel van kracht blijft en dat de locatie dus groot genoeg moet zijn om hieraan te voldoen.

Catering en condoleances

Vanaf 1 juni is de horeca in Nederland weer open. Dat betekent voor de uitvaartbranche dat vanaf dat moment catering en condoleances weer toegestaan zijn. De deuren van zogenaamde koffiekamers zijn dus weer open, zodat nabestaanden en de aanwezige gasten samen kunnen napraten, indien gewenst met een hapje en een drankje. Wat de mogelijkheden zijn qua catering en andere invulling van een uitvaart, kan besproken worden met een adviseur van een uitvaartverzekering. Het bedrag dat gespaard is met een uitvaartzekering zal in de meeste gevallen de uitvaart kunnen dekken. Dit alles is afhankelijk van het pakket dat er was afgesproken. Met uitvaartverzekeringen geldt wel: hoe groter het wensen pakket, des te hoger de maandelijkse premie. Daarom is het raadzaam om uitvaartverzekeringen te vergelijken, zodat je een verzekering kiest die past bij jouw persoonlijke situatie.

Moment van de uitvaart

Volgens de Nederlandse wet mag een overleden persoon in Nederland niet eerder dan 36 uur na overlijden begraven of gecremeerd worden. Voor de uitvaart geldt een maximum van zes werkdagen. In de maanden juni en juli is het echter nog mogelijk om hiervan af te wijken vanwege het coronavirus. Het is namelijk zo dat het aantal overledenen groter is dan normaal, waardoor een uitvaart binnen de wet gestelde termijn niet mogelijk is. Nu het aantal mensen dat overlijdt door corona behoorlijk is afgenomen, is de kans groot dat iedereen keurig binnen de termijn gecremeerd of begraven kan worden. Het is altijd goed bij je uitvaartverzekeraar of uitvaartverzorger te vragen wat de meest actuele maatregelen zijn. Het is niet mogelijk om zelf te besluiten een uitvaart later te laten plaatsvinden. Hiervoor is toestemming mogelijk van de burgemeester van de gemeente waar de uitvaart plaatsvindt.