De voor- en nadelen van kunstgras

Kunstgras raakt steeds meer ingeburgerd. Dat is goed te zien in de recente verkoopcijfers van kunstgras, maar wie goed om zich heen kijkt heeft dat waarschijnlijk ook zelf al opgemerkt. Een aantal jaar geleden kwam je het zelden tegen, maar inmiddels kent bijna iedereen wel iemand met een groen balkon of een flinke lap in de tuin. Waar komt die omslag vandaan?

Liever een fijne tuin dan hoge hakken

De stijging van de online verkoop van kunstgras zal ongetwijfeld iets te maken hebben met het ‘nieuwe normaal’. Volgens de cijfers van het CBS zijn we ineens massaal online gaan shoppen en geven we ons geld bovendien aan andere dingen uit: meer huis- en tuinspullen, minder schoenen en kleding. Volgens het onderzoeksbureau Garden Connect is de omzet van tuincentra sinds de coronacrisis zelfs met 226 procent gestegen.

Praktisch groen

Volgens datzelfde onderzoek geldt dat ook voor onze zuiderburen, maar in tegenstelling tot de Belgen zijn wij een stuk praktischer: geen planten, wel tuinmeubilair. Vanuit dat perspectief is het best logisch dat we steeds vaker kiezen voor kunstgras. Groen, maar veel minder arbeidsintensief. Het hoeft niet gemaaid te worden en onkruid verwijderen is vrijwel zelden meer nodig.

Het oog wil ook wat

Dat was tien jaar geleden uiteraard ook al zo, maar toen kleefden er nog wel een paar vervelende nadelen aan de perfecte groene mat. Het zag er vaak vreselijk uit – een beetje zoals de kunstkerstbomen van twintig jaar geleden – en voelde niet prettig aan. Dat is inmiddels wel veranderd. Er is nog steeds rommel te vinden, maar ook heel veel mooi spul. Het betere kunstgras loop je niet zomaar meer plat, is zacht en oogt vooral alsof de boel goed wordt onderhouden.

Een veilig veld

We hebben allemaal wel iets opgevangen over de gezondheidsrisico’s van de chemische, rubberen korrels (rubbergranulaten) op sportvelden. Is dat dan geen probleem voor de kopers? Het antwoord op die vraag is simpel: die korrels zijn niet nodig in de tuin of op het balkon. Goed kunstgras voor thuis wordt verzwaard met speciaal, natuurlijk zand.

Kunstgras versus graszaad

Wie online rondkijkt ziet ook al snel dat dat de aanschaf en aanleg van kunstgras een stuk prijziger is dan graszaad of graszoden. Hebben we dan zoveel meer te besteden? Wellicht. Het helpt vast dat we tijdens de lockdown minder hebben uitgeven aan restaurants en kleding, maar daarnaast is echt gras voor velen geen alternatief. Als je een terras of balkon hebt, of last van allergieën, is echt gras uitgesloten.

Tijd versus geld

Daarnaast moet echt gras serieus onderhouden worden en heeft het genoeg zonuren en de juiste bodem nodig. Als je dat niet te bieden hebt, hoef je weinig te verwachten van graszaad – behalve dan dat het leuk is voor de vogels. Kunstgras is dan ook een fijn alternatief geworden voor die eeuwige tegels (https://topkunstgras.nl/kunstgras/). Het is groen, je hoeft het niet leuk te vinden om weekenden lang in je ‘tuin te rommelen’, het valt zacht en droogt snel. Dat maakt het de investering waard, al helemaal als je kleine kinderen hebt.

Want binnenspelen tijdens een flinke regenbui is heel gezellig, maar we weten allemaal dat het nog veel gezelliger is als dat niet te lang duurt.