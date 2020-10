Huis verbouwen met een klein budget

Sinds de coronacrisis zijn we noodgedwongen vaker thuis. Veel Nederlanders moeten verplicht thuiswerken, waardoor de aandacht wat meer naar thuis gaat. Dit is het moment om je huis op te knappen, een verbouwing te doen of je interieur een boost te geven. Daarbij gaat het nog steeds goed op de huizenmarkt, gezien het aantal hypotheekaanvragen. De eigen woning verbouwen is dé trend van 2020, maar hoe financier je een dergelijke verbouwing of make-over van je huis als je wat minder budget hebt?

Binnen je budget blijven

Heb je verbouw- renovatie- of gewoon veranderplannen, dan is het goed om stil te staan bij het financiële plaatje, zeker in deze tijd. Door de coronacrisis raken steeds meer Nederlanders in de schulden en hebben inmiddels ruim één op de vijf huishoudens moeite om rekeningen te betalen. Dit betekent echter niet dat een verbouwing, renovatie of aanpassingen in het interieur niet mogelijk zijn. Hoe zorg je ervoor dat je binnen je budget blijft?

Retro jaren dertig details

Zoveel mogelijk zelf doen, met eventueel wat hulp van mensen uit je netwerk, is de goedkoopste manier. Om goedkoop te verbouwen kun je beter zelf flink aan de slag gaan. Als je eerlijk bent tegen je zelf wat je wel en niet kunt, dan kan dat best goed gaan. Zelf verven, slopen, afwerken kan behoorlijk veel geld besparen. Wil je je interieur een boost geven? Dat kan vaak al met kleine details. De trend van deze tijd is de retro jaren ’30 look. Nu hoef je niet meteen een jaren dertig huis te kopen, want je kan ook kiezen voor deurklinken van De Oude Deurklink, die bekend staat om zijn zwarte deurklink en retro WC sloten. Of wat dacht je van zwart schakelmateriaal van De Oude Schakelaar? Gespecialiseerd in bakeliet stopcontacten en bakeliet schakelaars in de kleur zwart waarmee de originele details die je woning zóveel meer karakter geven, behouden blijven.

Planning en kostenoverzicht

Eerst denken en dan doen, dat is een belangrijk advies waarmee je niet alleen geld, maar ook tijd bespaart. Maak een duidelijk plan van hoe alles moet worden voordat je begint met de verbouwing en stel een kostenoverzicht op. Vergelijk offertes, zorg dat ze zo gedetailleerd mogelijk zijn, en ga niet zomaar voor de goedkoopste offerte. Kijk ook of het mogelijk is goedkoop geld te lenen. Dit is vaak het geval als je je huis verduurzaamt.

Financiële mogelijkheden

Wat de financiële kant van een verbouwing, renovatie of veranderingen in het interieur betreft, zijn er verschillende mogelijkheden. Als je genoeg spaargeld hebt, kan je dit geld gebruiken. Het is ook mogelijk om nog even door te sparen, totdat je het bedrag zelf kunt betalen. Je kan ook kijken naar de mogelijkheden voor een lening, zoals een persoonlijke lening of het aanpassen van je hypotheek. Als het om een verbouwing gaat, weet dan dat je hiermee niet alleen je wooncomfort vergroot, maar dat meestal ook de waarde van je huis omhoog gaat.

Bespaartips

Werk je ten slotte met een klein budget, maar vind je het uiterlijk van een bepaald soort materiaal erg mooi? Dan zijn er vaak alternatieven te vinden voor het materiaal, een goedkopere soort waar je ook tevreden mee kunt zijn. Ben je van plan om een wat grotere verbouwing te doen? Dan scheelt het behoorlijk wat geld om wel thuis te blijven, in plaats van bijvoorbeeld een ander huis tijdelijk te huren. Check met je buren of ze ook verbouwingsplannen hebben. Dat scheelt weer in de kosten, doordat de aannemer kan besparen op materiaal, de huur van de steiger én hij een grotere klus heeft.