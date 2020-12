De leukste interieurtrends voor 2021

We naderen het einde van het jaar, een jaar waarin we veel thuis hebben doorgebracht. Veel Nederlanders hebben hun tijd en energie gestopt in klussen, verbouwen en inrichten. Ben je van plan om je huis een kleine of grote make-over te geven en wil je weten wat de trends van 2021 zijn? Wij hebben de leukste interieur trends voor je op een rijtje gezet.

Thuiswerken is het nieuwe normaal

Ons huis heeft nog nooit zoveel aandacht gekregen als het afgelopen jaar. Niet gek, nu Nederland massaal thuis werkt. Het ziet ernaar uit dat we dit volgend jaar blijven doen, zo blijkt uit onderzoek van Vakcentrale CNV. Veel thuiswerkers hebben van hun huis een kantoor gemaakt en dat thuiskantoor willen we natuurlijk zo gezellig mogelijk inrichten. En duurzaam, want dat blijft een belangrijke leidraad in het interieur, ook in het nieuwe jaar.

Duurzaamheid, wanddecoratie en vloerkleden

Duurzame meubels, zoals een oude kast of tafel van de kringloop of Marktplaats, geven we maar wat graag een likje verf. Vintage meubels combineren met moderne of designmeubels zorgt voor een verrassend interieur en één ding is zeker: het is nooit standaard. Je kan ook vintage meubelen combineren met industriële lampen. Een element dat veel uitstraling geeft aan je woonkamer is wanddecoratie. Dit kan je in de breedste zin van het woord opvatten: schilderij, kunstwerk, een muur met behang, wandkleed of lijm een aantal houten planken tegen de muur. Een andere trend voor 2021 zijn vloerkleden. Ze zijn in alle soorten en materialen te krijgen, brengen kleur, warmte en vloerkleden dempen geluid.

Woonstijlen

Wat de eetkamer betreft zijn lichte houtsoorten het komende jaar een trend. De eetkamer kan zowel een Scandinavisch tintje hebben als een industriële look. Ook de Japandi-woonstijl is momenteel populair: een beetje van Japan en een beetje van Scandinavië. Zo kan je in je eetkamer, en uiteraard ook in andere ruimtes in je huis, kiezen voor een wat sobere woonstijl gecombineerd met mooie contrasten. Organische vormen, neutrale keuren, zachte stoffen en tegels passen goed bij deze stijl. De Japandi-woonstijl zorgt voor een opgeruimd gevoel.

Donkerblauw in de slaapkamer

Ben je klaar voor een andere kleur in huis? Donkerblauw is en blijft een belangrijke trendkleur in 2021. Met name in de slaapkamer is dit een kleur die een mooie en warme uitstraling geeft. Het fijne van deze kleur is dat die goed combineert met andere kleuren, zoals okergeel of oudroze. Wil je niet te veel uitgeven? Koop dan een nieuwe sprei en kussens, een vloerkleedje voor naast je bed, hang iets op aan de muur of zet een vaas met nepbloemen neer.

Ten slotte kan je met woonaccessoires al veel verandering teweeg brengen in je huis. Natuurlijke elementen zijn de trend voor 2021: kamerplanten, natuurlijke materialen en natuurlijke kleuren. Maar je kan ook denken aan klokken, kussen, plaids, schilderijen, vazen, bijzettafeltjes, spiegels of schalen.