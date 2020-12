De zin en onzin van goede voornemens

We naderen het einde van 2020 en dit betekent weer voor veel mensen dat er wordt nagedacht over goede voornemens. Stoppen met roken, afvallen, minder drinken, meer bewegen, minder geld uitgeven; dit zijn veruit de populairste voornemens. Voor sommige Nederlanders is corona een extra stimulans om hun goede voornemens vol te houden, dit vanwege de extra aandacht voor een gezonde leefstijl. Maar heeft het wel zin om goede voornemens te hebben?

Miljoenen mensen starten optimistisch op 1 januari met hun goede voornemens. Nu is het dit jaar een tikkeltje anders, omdat we in een harde lockdown verkeren en de impact van de overheidsmaatregelen doorsijpelen in onze maatschappij en economie. Voor veel mensen heeft dit een impact en zorgt dit voor extra stress en spanning. Dit kan ervoor zorgen dat we juist meer willen eten of die sigaret of extra glas alcohol nodig hebben.

Het lichaam kent geen kerst

In principe zouden we elke dag kunnen kiezen om beter voor onszelf te zorgen, gezonder te eten, wat meer te bewegen of wat minder te drinken. Het is onlogisch dat we eerst extra veel eten en drinken tijdens de feestdagen, om vervolgens op 1 januari te besluiten: nu gaan we het anders doen. Ons lichaam kent geen kerst of nieuw jaar en draagt de impact van elke keuze die we maken. Als we gestrest, gespannen, emotioneel of in reactie zijn, is het goed om te kijken wat hier de oorzaak van is, dan tegen onszelf te zeggen dat we minder moeten eten. Vaak gaan goede voornemens gepaard met een strengheid, kritiek naar onszelf en zetten we wilskracht in, wat het volhouden van de voornemens niet bevordert.

Waarom wachten tot 1 januari?

Nu meer mensen last hebben van stress door de coronamaatregelen, is het zinvol om eerst hiermee aan de slag te gaan. Deze harde lockdown vraagt ook om extra goed voor jezelf te zorgen, en daar kan je vandaag al mee beginnen. Waarom wachten tot 1 januari? De reden dat veel goede voornemens sneuvelen, is omdat we uitgaan van wat niet of minder mag. Heb je bijvoorbeeld als goede voornemen dat je minder wilt snoepen? Dit werkt averechts en zorgt ervoor dat je juist meer gaat snoepen.

Wat ga ik doen in plaats van laten

Als je andere keuzes wilt maken, en zo zouden we eigenlijk goede voornemens mogen omschrijven, is het belangrijk dat je uitgaat van wat wel mag. In plaats van minder snoepen kan je er voor kiezen om meer groente te eten. Hierdoor verschuif je de focus van het snoepen af. Daarbij is er een reden dat je behoefte hebt aan suiker. Richt je focus dus op wat je gaat doen in plaats van wat je gaat laten. Meer bewegen, liever voor jezelf zijn, meer groen eten, jezelf meer waarderen, dagelijks een wandeling maken en ga zo maar door.

Wat meer waarderen

Toen we als kind leerden lopen, was het niet nodig dat we meteen konden rennen. En we hoefden ook niet meteen te fietsen en zwemmen. Waarom zijn we nu we in een groter lichaam dan opeens zo veeleisend naar onszelf? Richt je dus vanaf 1 januari (of vandaag) op één keuze. Als je al dertig jaar gewend bent om suiker te eten, te drinken en/of te roken, dan kan je niet van jezelf verwachten dat je op een ochtend wakker wordt en meteen het licht ziet. En uiteindelijk gaat het niet om het te veel eten, roken of drinken. Er is een reden dat we dit doen en daar mag naar gekeken worden. Hoe zou het zijn als we beginnen met wat meer waardering voor onszelf te hebben, dan gaan we vanzelf andere keuzes maken. En het mooie is: daar kan je als je dit artikel gelezen hebt, al mee beginnen.